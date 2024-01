Puchacz wprawił fanów w osłupienie. Pojawił się u boku młodej influenserki, nie zabrakło kąśliwych komentarzy

Tymoteusz Puchacz miał wiele wzlotów i zniżek formy, a przecież niedługo skończy dopiero 25 lat. Gdy latem 2021 roku trafiał do Unionu Berlin wróżono mu większą karierę, ale miał problemy z regularną grą, nawet gdy udawał się na wypożyczenia z Unionu do Trabzonsporu czy Panathinaikosu. Teraz to się zmieniło, gdy latem 2023 roku trafił do 2. Bundesligi, a dokładniej do 1.FC Kaiserslautern. Tam spisywał się na tyle dobrze, że otrzymał nawet powołanie do reprezentacji, ale w kluczowych meczach eliminacji nie zagrał z powodu kontuzji. Po powrocie do zdrowia Puchacz znów wskoczył do pierwszego składu drużyny, ale ta nie radziła sobie już tak dobrze i przegrał sześć meczów z rzędu! Teraz piłkarze mają chwilę odpoczynku, a Puchacz postanowił poświęcić chwilę, aby pojawić się u Vanessy Rojewskiej.

Tymoteusz Puchacz u 17-letniej influenserki. Fani od razu mu docięli

TikTok to niezwykle popularna, szczególnie wśród młodzieży, platforma, która przebija kolejne bariery wyświetleń. Stworzono ją z myślą o udostępnianiu krótkich nagrań i niespodziewanie na jednym z takich materiałów pojawił się Tymoteusz Puchacz. Przyjął on zaproszenie ledwie 17-letnie Vanessy Rojewskiej.

Rojewska bardzo dobrze odnajduje się na TikToku, na którym śledzi ją już 368 tys. osób. Młoda kobieta pokazała się na nagraniu w klubowej koszulce Puchacza i wykonała kilka tanecznych ruchów w asyście piłkarza. – brat dał mi koszulkę i teraz myśli, że będę ogarniać piłkę nożną – napisała 17-latka pod postem. Nagranie zebrało już ponad 440 tys. wyświetleń i pojawiło się pod nim sporo komentarzy. Fani byli zaskoczeni pojawieniem się Puchacza u Rojewskiej, a nie zabrakło też docinek w kierunku zawodnika. „Jego tutaj się nie spodziewałem”, „Takiego duo się nie spodziewałem”, „Co na to Wieniawa?”, „To już nie Wieniawa?” - czytamy pod wideo.

Komentarze na temat Julii Wieniawy dotyczą historii krążącej w sieci, jakoby Tymoteusz Puchacz chciał podbić serce młodej aktorki i piosenkarki. Piłkarz nie ukrywał, że jest jej fanem.