Reprezentacja Polski gra o wielkie pieniądze. Brak awansu oznacza stratę kilkudziesięciu milionów!

Polacy grają o honor i wielkie pieniądze

Reprezentacja Polski ma za sobą chyba najbardziej kompromitujące eliminacje do wielkiego turnieju. Trudno byłoby wyobrazić sobie łatwiejszą grupę niż ta z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Niestety, Polacy na niezwykle słabej Mołdawii zdołali zdobyć tylko jeden punkt, w starciach z Czechami podobnie, z Albanią sięgnęliśmy po trzy oczka i tylko z Wyspami Owczymi wygraliśmy dwa spotkania. Przed eliminacjami taki scenariusz wydawał się nieprawdopodobny, ale fani polskiej kadry ponownie przekonali się, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. A gra toczy się nie tylko o prestiż z racji udziału na mistrzostwach Europy, ale też o niemałe pieniądze.

Ile zarobi Polska za awans na EURO 2024?

Biało-Czerwoni szansę na awans zachowali dzięki dość specyficznej polityce UEFA – z racji pozycji w Lidze Narodów moglibyśmy zagrać w barażach nawet, gdybyśmy zajęli ostatnie miejsce w grupie. Losowanie nie było dla nas najgorsze – pierwszy mecz u siebie rozegraliśmy z Estonią i tym razem Polacy stanęli na wysokości zadania, wygrywając 5:1. Niestety, finał baraży zagramy na wyjeździe z Walią, która plasuje się pozycję wyżej od nas w rankingu FIFA i także ma chrapkę na awans oraz solidny zastrzyk pieniędzy z UEFA.

Reprezentacja Polski może zarobić wielkie pieniądze za awans na mistrzostwa Europy

Jeśli Polacy we wtorek, 26 marca, wygrają z Walią i awansują na EURO 2024, będą mogli cieszyć się z dużego zastrzyku gotówki. Za sam tylko awans UEFA wypłaca niemal 10 milionów euro! Dokładnie to 9,25 mln, co w przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie daje aż 39,84 mln złotych! Co ciekawe, 25 procent tej kwoty to premia dla piłkarzy. Jak przekazał Łukasz Wachowski w rozmowie z portalem Goal.pl, koszty wyjazdu na EURO dla PZPN to ok 35 mln złotych (wliczając w to premie), więc kasę związkową zasiliłoby 5 mln złotych.

Oczywiście, na tym wpływy do kasy związku by się nie zakończyły – PZPN mógłby liczyć na dodatkowe pieniądze ze sprzedaży gadżetów czy premie od sponsorów. Polacy mogliby kolejne miliony podnieść także z boiska – za wygraną w grupie UEFA płaci kolejny milion euro, za remis – 500 tys. euro. Wyjście z grupy to zastrzyk kolejnych 1,5 mln euro. Póki co jednak Reprezentacja Polski bardziej niż o wyjściu z grupy musi myśleć o samym awansie na turniej.