Reprezentacja Polski zaskoczy rywali w Lidze Narodów? Były kadrowicz kreśli taki scenariusz dla polskiej drużyny

Aż złapaliśmy się za głowę patrząc na to, jak reprezentacja Polski grała z Portugalią. Bilans Biało-czerwonych mówi wszystko!

Co za historia!

Tak Polska chce zagrać z Portugalią, to możliwe? Kadrowicz nie dopuszcza innego scenariusza

Wygrana ze Szkocją, a teraz?

Szkocja to był pierwszy rywal polskiej kadry w tej edycji Ligi Narodów. Po pełnym dramaturgii meczu wygraliśmy w Glasgow 3:2. Bohaterem okazał się Nikola Zalewski, który wywalczył dwa rzuty karne, a na sam koniec podszedł o drugiego z nich i zapewnił triumf. Kolejne spotkanie z Chorwacją już tak dobre w wykonaniu polskich kadrowiczów nie było. Chorwacja nie dała nam żadnych szans w Osijek. Przegraliśmy 0:1 i to był najniższy wymiar kary. Co dalej?

Karol Świderski długo czekał na ten moment w reprezentacji Polski. To będzie ważna chwila dla gwiazdy kadry

Niektórzy zaliczyli pewnien spadek formy

Jak zatem Biało-czerwoni spiszą się w starciach z Portugalią i Chorwacją na stadionie Narodowym w Warszawie? Szczególnie, że z tym pierwszym przeciwnikiem mamy taki bilans. - Na pewno teraz będzie trudno, bo po pierwsze: ta dysproporcja jest większa niż jeszcze kilka lat temu - powiedział Marek Koźmiński w rozmowie z Kanałem Sportowym. - To pierwsza rzecz. Druga, że Michał Probierz ma dosyć dużo kłopotów personalnych. Kilku zawodników nie gra na stale w klubie. Niektórzy zaliczyli pewien spadek formy, także nie jest to taki optymalny moment, aby przed meczem pokusić się o taki hurraoptymizm. Natomiast to jest piłka, tu się może wszystko wydarzyć - dodał były obrońca drużyny narodowej.

Bartosz Kapustka o powrocie do reprezentacji Polski. Gwiazdor Legii mówi o fantazji, świadomości i energii

🗣️ @kozminski_marek:„Dysproporcja sił jest większa niż kilka lat temu, a dodatkowo Michał Probierz ma dosyć dużo kłopotów personalnych”.Z Portugalią i Chorwacją stoimy na straconej pozycji? pic.twitter.com/zrwFToqKKx— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 9, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Lewandowski zbuduje olimpijkom mieszkania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.