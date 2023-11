Robert Lewandowski nie pozostawił złudzeń. To powiedział o rywalizacji z Igą Świątek. Jaśniej się nie dało

Od kiedy tylko Iga Świątek wbiła się na szczyt światowego tenisa i zaczęła wygrywać najważniejsze turnieje, zaczęto zestawiać jej osiągnięcia z osiągnięciami Roberta Lewandowskiego. Niekiedy porównywanie obu sportowców zaczęło się stawać odbieraniem zasług drugiemu, co wywoływało niepotrzebną niechęć do jeden ze stron, ale tak to już jest z rywalizacją. Sami zawodnicy raczej nie podgrzewają atmosfery i wypowiadają się o sobie w samych superlatywach. Pytań na ten temat jednak nie brakuje.

Lewandowski o rywalizacji ze Świątek. Jasny przekaz kapitana

Kolejną okazją do tego jest ogłoszenie nominowanych w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2023 roku. Rzecz jasna w gronie nominowanych nie mogło zabraknąć Lewandowskiego i Świątek. Kapitan reprezentacji Polski został zapytany, jak podchodzi do rywalizacji z tenisistką. Odpowiedź piłkarza byłą konkretna i zasugerował, że nie da się porównać ich osiągnięć.

- Plebiscyt to dla mnie nie jest rywalizacja. Każdy z nas ma swoje osiągnięcia. Jesteśmy w innym wieku, w innym momencie swojego życia. Każde swoje miejsce doceniam, kibicuję również innym. Sukcesy na arenie międzynarodowej to sukcesy Polaków - powiedział napastnik reprezentacji Polski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Zdaniem Lewandowskiego porównywanie osiągnięć zawodników z różnych dyscyplin jest trudne.