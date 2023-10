Po przejęciu reprezentacji Polski przez Michała Probierza wielu kibiców biało-czerwonych miało nadzieję, ze następca Fernando Santosa będzie w stanie odwrócić fatalną sytuację kadry i awansuje na mistrzostwa Europy 2024 jeszcze bezpośrednio z grupy eliminacyjnej. Remis z Mołdawią na PGE Narodowej niemalże jednak pogrzebał szanse reprezentacji Polski na awans, a sam Michał Probierz bronił się na konferencji po meczu, że nie miał odpowiednio dużo czasu nawet na większą liczbę treningów. Po zakończeniu zgrupowania w mediach społecznościowych wybuchła za to żywa dyskusja, kiedy na kanale "Łączy nas piłka" pojawiły się kulisy meczu Polska - Mołdawia i przemowa selekcjonera w przerwie.

Nagranie z udziałem Michała Probierza wywołało olbrzymią dyskusję. Wielu nie spodobało się to, jak zachował się w szatni

Polacy, którzy na przerwę schodzili przegrywając z Mołdawią 0:1 usłyszeli od selekcjonera kilka gorzkich słów, a ten próbował ich zmotywować żywym monologiem. - Panowie! Jest 50 tysięcy ludzi na tym stadionie. Są ludzie, którzy w Was wierzą i trener, który w Was wierzy! To wy musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz Wam mówię! Nie wierzycie w ogóle w siebie i swoje umiejętności! (...) Każdy w klubie jest wiodącą postacią. Przekazać to na boisku teraz! - mówił do swoich piłkarzy Probierz, emocjonując się coraz bardziej z każdym kolejnym zdaniem. Zaskakująco, taka postawa selekcjonera spotkała się z wieloma głosami krytyki.

Rozpętała się burza, gdy to wideo z udziałem Michała Probierza ujrzało światło dzienne! Nagranie z szatni odbiło się szerokim echem

wielu internautów podniosło argument, że w największych klubach na świecie nie ma mowy o tym, aby trener w przerwie meczu podnosił głos podczas przemowy w szatni, jednak ogromna część kibiców murem stanęła za selekcjonerem. - Osoby które są zaskoczone rodzajem przemowy to nigdy z piłka nie miały nic wspólnego poza kibicowaniem. - napisał jeden z użytkowników Twittera. - No i brawo. Nie jestem fanem MP ale tutaj nie ma nic do zarzucenia. - dodał kolejny z internautów.

Sonda Czy Michał Probierz to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak, poradzi sobie Nie, Papszun byłby lepszy Nie mam zdania