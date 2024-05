Szykuje się wielki powrót do reprezentacji Polski, ten napastnik pojedzie na EURO. Dziennikarz jest o tym przekonany

Arkadiusz Milik pojedzie na EURO, co zrobi selekcjoner kadry? Były reprezentant nie ma wątpliwości, wszystko wyłożył

Kierunek - finały ME

Jedną z nich ma być powrót Arkadiusza Milika, co przewiduje dziennikarz Łukasz Wiśniowski. - Selekcjoner rozmawiał już z Milikiem. Uważam, że to bardzo dobra decyzja. Nie możemy rezygnować z piłkarza z takim doświadczeniem, odpornością na stres i jakość – powiedział Wiśniowski. Milik ostatni raz zagrał w kadrze przeciwko Mołdawii w październiku ubiegłego roku, a później zabrakło go w czterech kolejnych meczach reprezentacji. Milik po słabszym okresie w Juventusie w ostatnich spotkaniach pokazywał się z dobrej strony.

Strzelił efektownego gola w meczu z Bologną, a w ostatniej kolejce Serie A meczu wyszedł w podstawowym składzie. W meczu finałowym Pucharu Włoch wygranym przez Juventus z Atalantą 1:0, wszedł na boisko w końcowych minutach. W zakończonym sezonie strzelił 4 gole w lidze i tyle samo w Pucharze Włoch. - Jeśli wszystko ze zdrowiem będzie ok, bo wiemy, że forma w ostatnich tygodniach w miarę dopisuje. Raczej nic tego nie zatrzyma - powiedział Wiśniowski z przekonaniem, że Milik znajdzie się w kadrze na EURO. Ciekawie zapowiada się wybór wśród napastników. Kandydatami do wyjazdu są również: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Adam Buksa i Krzysztof Piątek, a wydaje się, że Probierz zdecyduje się zabrać tylko czterech napastników.

