Po 19 latach gry poza elitą wielką szansę powrotu do ekstraklasy ma katowicka GieKSa. Potrzebuje do tego „tylko” zwycięstwa w Gdyni z Arką, wiceliderem tabeli. Cztery tygodnie temu katowiczanie tracili do Arki aż osiem punktów. Podopieczni Rafała Góraka wygrali jednak cztery kolejne spotkania ligowe, strzelając w nich… 18 bramek! I otworzyli sobie drogę do bezpośredniego awansu, który stanie się ich udziałem w przypadku wygranej nad morzem.

- Chcemy ten mecz rozegrać tak, by… być po nim zadowolonym – mówił trener Rafał Górak tydzień temu, po efektownym 5:2 z krakowską Wisłą. Do tej pory nie miał jeszcze okazji pracować w ekstraklasie. - Musimy podejść do gry z zimną głową, ale też ciesząc się chwilą, którą właśnie przeżywamy w Katowicach – dodawał.

O chłodne głowy będzie jednak niełatwo. - Bo szykuje się bój na noże! - pomocnik Mateusz Mak (33 l., ponad 150 meczów w elicie), nie ma wątpliwości, że potyczka w Gdyni wymianą uprzejmości nie będzie. Warto pamiętać, że w Katowicach mocno zaawansowana jest budowa nowego stadionu miejskiego. Oddanie planowane jest na początek przyszłego roku.

Przegrany z Gdyni zagra w barażach. O pozostałe trzy miejsca w nich walczy jeszcze sześć drużyn! Nawet dziewiąta „Biała gwiazda” wciąż ma szansę na załapanie się na dogrywkę o ekstraklasę. DAL

Mecz Arka Gdynia - GKS Katowice w ostatniej kolejce 1. ligi zostanie rozegrany w niedzielę 26 maja o godzinie 15. Transmisja tv z meczu Arka - GKS na antenie Polsatu Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.