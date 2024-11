Na jaw wyszła prawda na temat wykształcenia Ronaldo. Wyleciał ze szkoły, gdy miał 14 lat!

Zróbcie to jeszcze raz!

Cristiano Ronaldo bez wątpienia może pochwalić się statusem jednego z najlepszych zawodników na świecie. Mecze Portugalczyka w reprezentacji narodowej, ale także dla Realu Madryt, Manchesteru United i Juventusu Turyn podziwiały przez lata miliony fanów piłki nożnej. Mimo że gracz występuje obecnie w Arabii Saudyjskiej, to wciąż jest ważną postacią swojej drużyny narodowej, z którą już dziś gra przeciwko Polsce. Można mieć wrażenie, że o Portugalczyku powiedziano i napisano już wszystko, to sprawa jego wykształcenia nadal jest zagadkowa. Okazuje się, że piłkarz wyleciał ze szkoły w wieku 14 lat! Wtedy też podjął ważną decyzję na temat przyszłości!

Cristiano Ronaldo miał problemy w szkole. Ta historia odsłania nieznaną prawdę!

Okazuje się, że formalnie Cristiano Ronaldo nie ma nawet wykształcenia podstawowego. Portugalczyk zakończył karierę edukacyjną w wieku 14 lat po tym, jak został wyrzucony ze szkoły. Według informacji "Daily Star" zawodnik zaatakował jednego z pracowników placówki edukacyjnej.

Co miało być powodem agresji Ronaldo? Jeden z nauczycieli miał robić uwagi na temat stanu zamożności jego rodziny, co przyszły zawodnik Manchesteru United uznał za obraźliwe. Mimo że Ronaldo nie skończył szkoły, dba o edukację dzieci a jego dzieci uczęszczają do prestiżowych prywatnych szkół.

