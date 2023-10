Tego po Michale Probierzu nie spodziewa się nikt. Pojawiło się sensacyjne nazwisko, wielka dyskusja gwarantowana

Karol Świderski i spółka nie dali rady. Wielkie rozczarowanie, nie tak to miało wyglądać

Sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024 jest arcytrudna. Biało-czerwoni ponownie nie byli w stanie wygrać z Mołdawią, co sprawiło, że znów niewiele zależy od nich, jeśli chodzi o awans z drugiego miejsca w grupie. Aby już w listopadzie Polacy byli pewni wyjazdu do Niemczech, musi wydarzyć się wiele rzeczy. A przede wszystkim podopieczni Michała Probierza muszą wygrać z Czechami na PGE Narodowym.

Później Polacy zagrają jeszcze mecz towarzyski z Łotwą. Wówczas Michał Probierz może sprawdzić kilku nowych zawodników. Jak podaje "Przegląd Sportowy", selekcjoner pod lupę wziął Karola Struskiego. 22-latek występuje obecnie w Arisie Limassol, a polscy kibice mogą kojarzyć go przede wszystkim z występów w Jagiellonii Białystok. Pomocnik na Cyprze gra regularnie i zbiera wysokie noty.

Powołanie Struskiego byłoby na pewno kolejnym zaskoczeniem w wykonaniu Probierza, ale trzeba się przyzwyczajać do tego, że selekcjoner będzie dawał coraz więcej szans młodym zawodnikom. Struskiego w gronie potencjalnych kadrowiczów wymieniało się już wówczas, gdy w reprezentacji pracował Fernando Santos, ale jak wiadomo, Portugalczyk niechętnie sięgał po nowe twarze.