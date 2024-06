i Autor: akpa

Taki to pożyje...

To, co pokazał Grzegorz Krychowiak, zmroziło nas do reszty. Zdjęcia zapierdają dech w piersiach

Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się w Warszawie do rozpoczynających się już 14 czerwca mistrzostw Europy, tymczasem były kadrowicz Grzegorz Krychowiak wypoczywa ponad 4 tysiące kilometrów od stolicy. Pomocnik, znany z zamiłowania do podróży, przebywa właśnie na Grenlandii.