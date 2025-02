i Autor: Cyfra Sport Maciej Rybus

coraz bliżej

To już koniec. Agent Macieja Rybusa ogłasza, nie ma dla niego nadziei

Maciej Rybus to postać wywołująca w Polsce niezwykle dużo emocji. Były reprezentant Polski swoim zachowaniem po wybuchu wojny w Ukrainie zraził do siebie tysiące kibiców, a jego kolejne wypowiedzi i zachowania tylko pogarszały sytuację. Okazało się, że pozostanie w Rosji nie było dla niego tak łaskawe, jakby chciał tego sam piłkarz. Od wielu miesięcy Rybus nie ma klubu i coraz głośniej mówiło się o zakończeniu przez niego kariery. Teraz jego agent w zasadzie potwierdza, że to zaraz nastąpi.