i Autor: Cyfrasport Fernando Santos

To już koniec?

To już koniec Santosa? Mają mieć go dość, brutalne słowa w kierunku byłego trenera Polaków, zero wątpliwości!

Fernando Santos znajdzie się zaraz na bezrobociu? Według ustaleń tureckich dziennikarzy, były szkoleniowiec reprezentacji Polski może znaleźć się na wylocie z klubu. Wszystko przez rozczarowującą postawę Besiktasu Stambuł, która ma bardzo denerwować zarząd zasłużonych "Orłów".