To on ma być przyszłością kadry, rośnie nowy lider obrony? "Ma znakomite rozeznanie na boisku"

Peda z Wyspami Owczymi zagrał bez kompleksów. Obawiano się jak sobie poradzi. Zwracano uwagę na to, że na co dzień występuje w trzecioligowym włoskim SPAL. Po spotkaniu pozytywnie oceniono grę tego młodego zawodnika. Docenił go także Zbigniew Boniek, który rozmawiał z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda futbolu. - Peda to inteligentny zawodnik - powiedział były prezes PZPN. - Potrafi grać w piłkę i ma znakomite rozeznanie na boisku. Potrafi zawsze podwoić krycie i wzmocnić kolegę po lewej czy po prawej stronie. Poza tym potrafi wyprowadzić piłkę. Z silniejszymi zespołami może mieć drobne problemy - komplementował młodego piłkarza.

Pewna obrona daje potencjał i odwagę napastnikom

Czy Patryk Peda będzie w przyszłości liderem obrony polskiej kadry? - Specjalnie tak bym się o niego nie martwił - stwierdził były sternik naszego związku i legendarny piłkarz. - Włoski klub Palermo go kupił i zostawił w SPAL. Chcieli, aby grał tam wszystkie mecze. On ze swoimi umiejętnościami spokojnie może grać w Serie B, nie mówiąc o niektórych drużynach w Serie A. Występując w Serie B we Włoszech to tak jakbyś grał w polskiej ekstraklasie. Poziom jest podobny, a może nawet wyższy. Okazuje się, że bez Glika czy Bednarka może istnieć obrona. Batalię, wojnę wygrywa się obrońcami, dobrą grą w obronie, gdy nie traci się bramek. Pewna obrona daje potencjał i odwagę napastnikom - ocenił Zbigniew Boniek na kanale "Prawda futbolu.

