Michał Probierz przed meczem z Mołdawią. Selekcjoner apeluje do kibiców, zwraca uwagę na te detale

Nie interesuje go mecz w Kiszyniowie

Niespodziewanie Polska przegrała 2:3 w Kiszyniowie z Mołdawią. To był blamaż w wykonaniu naszych kadrowiczów. Do przerwy prowadziliśmy 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. Jednak po przerwie poderwali się gospodarze, którzy strzelili trzy gole i sensacyjnie pokonali polski zespół. - Nie interesuje mnie zupełnie tamto spotkanie, bo wtedy zajmowałem się reprezentacją do lat 21 - zaznaczył trener Michał Probierz podczas konferencji przed rewanżem. - Teraz jest to dla mnie istotne spotkanie. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wspierali, żeby byli z nami od samego początku, żeby nam pomogli. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Trzeba pamiętać, że Mołdawia też ma szanse. Tym bardziej musimy być czujni. Tym bardziej musimy być zmobilizowani. Widzę we wszystkich zawodnikach dużą chęć pracy. Najważniejsze, żebyśmy tworzyli zespół i współpracowali, a kibice w tych trudnych momentach nas wspierali - podkreślił nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski przed rewanżem z Mołdawią.

