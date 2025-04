Hiszpanie alarmują o problemach zdrowotnych Lewandowskiego! Nie zagra z Borussią Dortmund?

Niepokojące wieści w sprawie Lewandowskiego. Może nie zagrać z Borussią

Robert Lewandowski zdobył już w tym sezonie 40 goli we wszystkich rozgrywkach, jest liderem klasyfikacji strzelców LaLigi oraz wiceliderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów, ustępując jedynie koledze z drużyny, Raphinii. Polak nadgonił nieco strat do Brazylijczyka w meczu z Borussią Dortmund, trafiając do siatki dwukrotnie i nawet zrównałby się ze skrzydłowym Barcelony, gdyby ten... nie „ukradł” gola Cubarsiemu – Raphinha zdobył bramkę dobijając piłkę lecącą do bramki po strzale Cubarsiego dosłownie na samej linii! Już we wtorek, 15 kwietnia, Barcelona ponownie zmierzy się z Borussią w ramach meczu rewanżowego, ale hiszpańskie media poddają w wątpliwość, że Lewandowski zagra w tym spotkaniu!

O możliwych problemach zdrowotnych Roberta Lewandowskiego donosi „Mundo Deportivo”. Polak już podczas treningu w Dortmundzie miał poczuć dyskomfort w lewym udzie – Lewandowski rozmawiał z trenerem Hansim Flickiem, jego asystentem Marcusem Sorgiem oraz trenerem fizycznym Pepe Conde, jednocześnie dotykając tylnej części lewego uda. Ten gest mógł wzbudzić obawy – czytamy w „Przeglądzie Sportowym Onet” powołującym się na hiszpański dziennik.

Niewykluczone, że Hansi Flick zdecyduje się na posadzenie Lewandowskiego na ławce. Nie byłby to pierwszy raz w tym sezonie i za kolejnym przemawia za tym kilka okoliczności – Lewandowski rozegrał trzy ostatnie spotkania w podstawowym składzie, a pierwsze spotkanie Barcelona wygrała 4:0. Jeśli do tego dochodzi jakiś dyskomfort u Polaka, to byłoby wręcz zaskoczeniem, gdyby Hansi Flick nie pozwolił mu odpocząć w takim momencie. Jeśli dojdzie do zmiany, to najpewniej w miejsce Lewandowskiego pojawi się Ferran Torres – choć jest on zmiennikiem to radzi sobie bardzo dobrze i zdobył już 16 goli, co daje mu 4. miejsce wśród strzelców Barcelony.