Tomasz Kłos o kadrze i selekcjonerze Michale Probierzu. Mocne słowa o podstawach gry w piłkę i apel do zawodników

Jak to możliwe?!

Kacper Urbański w meczu ze Szkocją pojawił się na boisku w drugiej połowie i nie zdziałał niczego dobrego. Po meczu na stadionie była stypa na całego. Nic jednak dziwnego, reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii spadła do Dywizji B. Co ciekawe, w hotelu reprezentacji po meczu pojawił się nawet… Kamil Glik! Jest kontuzjowany, więc szedł o kulach, budząc spore zainteresowanie fanów i fotoreporterów.

Kacper Urbański spotkał się z seksowną influencerką Suzan

Niektórzy kibice żartują nawet (a może i nie żartują...), że nawet o kulach Glik byłby lepszy od obecnych obrońców reprezentacji Polski. Za jego czasów polska defensywa wyglądała jak monolit, a dziś jak kaczki, do których strzela się na polowaniu. Glik nie miał zbyt wiele czasu, by pocieszać młodszych kolegów. Większość z nich szybko po powrocie ze stadionu przebrała się i wyjechała ze zgrupowania reprezentacji. Kolejne dopiero w marcu 2025 roku.

Piotr Czachowski o spadku reprezentacji Polski z Dywizji A Ligi Narodów. Wskazał, co koniecznie musi zmienić trener Michał Probierz [ROZMOWA SE]

Futbologia - Jan Tomaszewski po meczu z Portugalią 2024.11.15 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Urbański też wyjechał z hotelu, ale pozostał w Warszawie. Spotkał się ze znaną influencerką, znaną pod nickiem suzan00703. Młodzi siedzieli w restauracji do później nocy, raczyli się koktajlami i miło rozmawiali. A potem zafundowali sobie romantyczny spacer po zimnej o tej porze roku Warszawie. Zimnej, ale im w takim towarzystwie na pewno nie było zimno.

Kim jest suzan00703 z którą spotkał się Kacper Urbański?

Suzan to postać rozpoznawalna szczególnie wśród młodszej części audytorium. Jest królową TikToka. Tylko tej platformie obserwuje ją 1,3 miliona osób, a jej filmy polubiono aż 53 miliony razy! Do tego dochodzi instagram, na którym piękność o kruczoczarnych włosach śledzi na bieżąco 320 tysięcy ludzi. To ponad dwa razy więcej niż Urbańskiego. Piłkarz włoskiej Genoi na tej platformie zgromadził „zaledwie” 137 tysięcy subskrybentów.

Piotr Zieliński zadziwia po meczu Polski ze Szkotami. Mówi wprost o dobrym kierunku reprezentacji, słowa mogą zaskakiwać!