Na to musi się nastawić reprezentacja Polski w meczu ze Szkocją. Padły słowa o walecznych sercach i postawieniu ściany, podziała?

W Mediolanie błyszczał Adrien Rabiot, strzelec dwóch goli, a trzecie trafienie zapisano jako samobójcze na konto bramkarza Guglielmo Vicario. Lucas Digne uderzył z rzutu wolnego, a piłka odbiła się od włoskiego bramkarza i wpadła do siatki. Dla gospodarzy bramkę zdobył Andrea Cambiaso. Pewni rozstawienia w ćwierćfinale Ligi Narodów już są: Portugalia, Francja, Niemcy i Hiszpania. W gronie nierozstawionych będą za to: Włochy i Holandia. Do obsadzenia pozostały jeszcze dwa miejsca. Losowanie par fazy pucharowej odbędzie się 22 listopada, a mecze 1/4 finału zaplanowano na 20 i 23 marca. Półfinały odbędą się 4 i 5 czerwca, a finał 8 czerwca.

Do Dywizji B spadły: Izrael, Bośnia/Hercegowina, Szwajcaria. Na ten moment promocję z Dywizji B wywalczyły: Anglia i Norwegia. Polska potrzebuje remisu ze Szkocją, aby utrzymać trzecie miejsce w grupie, która zapewnim jej grę w barażach o utrzymanie na najwyższym szczeblu. Rywalem będzie zespół spośród tych, które zajmą drugie miejsce w grupach w Dywizji B. Jeśli przegramy ze Szkocją, to będzie oznaczało, że Biało-czerwoni spadna do Dywizji B. Selekcjoner reprezentacji Szkocji Steve Clark celuje w pokonanie Polski. Na tym etapie wiadomo, że z Dywizji A w barażach zagrają Belgia i Węgry. Z kolei z Dywizji B w barażach wystąpią: Austria i Grecja. W przypadku zakończenia zmagań przez polską kadrę na trzeciej pozycji podopieczni trenera Michała Probierza będą rozstawieni podczas losowania i będą gospodarzem spotkania.

