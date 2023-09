Tomasz Hajto szczerze o relacjach z Mateuszem Borkiem. Wyjawił szczegóły ich przyjaźni, "zaufał ludziom, którym nie powinien"

Tyle Fernando Santos może zarobić po zwolnieniu. PZPN będzie musiał przelać mu ogromną kwotę. To byłoby kuriozum

Tomasz Hajto postanowił udzielić bardzo szczerego wywiadu "Żurnaliście". W trakcie rozmowy poruszony został aspekt przyjaźni byłego piłkarza z Mateuszem Borkiem, z którym kiedyś tworzyli razem lubiany duet komentatorski. Zawodnik CLOUT MMA nie wahał się, aby powiedzieć o szczegółach.

Nie jest tajemnicą, że Hajto i Borek żyli kiedyś w bardzo dobrych relacji, które na przestrzeni ostatnich lat się oziębiły. Jak stwierdził piłkarz, panowie nie rozmawiają już od kilku lat.

- Nie da się 25-letniej albo 28-letniej przyjaźni wyrzucić do kosza na śmieci. Nie rozmawiamy ze sobą z trzy lata. Na ostatnim meczu reprezentacji przywitaliśmy się pierwszy raz, podaliśmy sobie rękę (...) Wydaje mi się, że zaufał ludziom, którym nie do końca powinien zaufać, a poznał ich po drodze. Wydaje mi się też, że dobił do tego momentu, że sam się kapnął - powiedział Hajto.

Jak stwierdził Hajto, nie ma powodów żeby źle wypowiadać się na temat Borka i zawsze jest mu gotów służyć swoją pomocą.

- Ja mu nigdy źle nie życzyłem, nawet jeśli z nim nie rozmawiałem. Nigdy publicznie na jego temat nic nie powiedziałem, nie wypowiadałem się. Nigdy bym nie zdradził naszych tajemnic, a przeżyliśmy naprawdę dużo. Gdyby zadzwonił, nawet o 5 rano, to wsiadłbym w samochód i pojechał mu pomóc - stwierdził były reprezentant Polski w rozmowie z Żurnalistą.