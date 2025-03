Lewandowski wypalił wprost o powrocie Szczęsnego do kadry. Tak wyglądała ich rozmowa

Wróci do kadry?

Wiceprezes PZPN Maciej Mateńko był ostatnio bohaterem ogromnego zamieszania, o czym informowaliśmy TUTAJ. Działacz miał zaniedbać procedury i nie spełnić formalnych wymagań, by ubiegać się o reelekcję w Zachodniopomorskim ZPN. W regionie jego silnym oponentem stał się Piotr Dykiert, który stanie w szranki z Mateńką już 28 marca, bowiem tego dnia odbędzie się zjazd delegatów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Prezes chce zmian

Ostatniego dnia czerwca odbędą się za to wybory na prezesa PZPN. I Kulesza – jak słyszymy – już planuje pierwsze zmiany w ramach (ewentualnej) drugiej kadencji. Jeżeli pozostanie u sterów związku, to najprawdopodobniej zmieni wiceprezesa ds. szkoleniowych. Tym jest od 2021 roku właśnie Maciej Mateńko. Przewodzi on tak zwanej Grupie roboczej ds. programu szkolenia PZPN.

ZOBACZ: Maciej Mateńko odpiera zarzuty na temat bałaganu w ZZPN. Wiceprezes PZPN opublikował komunikat

Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin: W Polsce wciąż przepłacamy zawodników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mateńko miał być jednym z tych, który przeprowadzi szeroko zakrojoną reformę szkoleniową. Jedną z pierwszych decyzji była likwidacja ewidencji wyników i tabel w najmłodszych kategoriach wiekowych. Od dawna działacz jest jednak krytykowany za swoją pracę i uznawany za najsłabszego wiceprezesa w PZPN. Dla wielu obserwatorów powierzenie mu spraw szkoleniowych było nieporozumieniem już cztery lata temu, gdy faworytem do objęcia teki był Sławomir Kopczewski, od niedawna ponownie wybrany na szefa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Na Podlasiu to człowiek obdarzony sporym zaufaniem, gdyż właśnie rozpoczął trzecią kadencję rządów. Kopczewski przez kilka lat (2014 – 2021) był też dyrektorem Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok.

ZOBACZ: PILNE: Plaga kontuzji w reprezentacji Polski. Michał Probierz ma ból głowy, traci tych piłkarzy!

Zaufany człowiek, wcześniej blokowany

Po poprzednich wyborach jego kandydaturę zablokować miał… Henryk Kula (prezes Śląskiego ZPN) i Kulesza zdecydował się ostatecznie na Mateńkę. Tym razem już nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by to właśnie Kopczewski zastąpił Mateńkę i został nowym szefem szkolenia. Od dawna cieszy się on wielkim zaufaniem Kuleszy, towarzyszył mu zresztą podczas poprzedniej kampanii i zawsze służył pomocą. Ponadto Kopczewski jest przewodniczącym komisji technicznej przy PZPN, której jednym z obowiązków jest pilnowanie szkolenia.

ZOBACZ: Krzysztofowi Piątkowi przed meczami kadry zaciął się pistolet. Nawet z karnego nie zdobył gola!