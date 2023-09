Włodzimierz Lubański nie wahał się ani chwili. Wprost skrytykował Roberta Lewandowskiego. Po słowach legendy może mu być głupio

Co się dzieje z Matty Cashem?! Są najnowsze informacje, to dlatego Fernando Santos z niego nie skorzystał

Ograli Wyspy Owcze, wygrają z Albanią? Przed reprezentacją Polski kluczowy mecz kwal. ME

Kwal. ME 2024

Robert Lewandowski został bohaterem ostatniego meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Jego dwa gole w końcówce meczu uratowały Biało-Czerwonych przed kolejną kompromitacją, jednak wymęczone zwycięstwo 2:0 z Farerami nie poprawiło atmosfery wokół kadry. Ta od dłuższego czasu jest po prostu fatalna, na co kapitan drużyny zareagował w nietypowy sposób. Jeszcze przed zgrupowaniem "Lewy" udzielił głośnego wywiadu Mateuszowi Święcickiemu, w którym szczerze odniósł się do wielu burzliwych kwestii. Dość niespodziewanie 35-latek skrytykował też pokolenie legendarnych polskich piłkarzy. - Może nie powinno im się dawać mandatu na wypowiadanie się na jaki temat chcą, bo często są to bzdury - powiedział między innymi. Najdosadniej oberwało się wtedy Grzegorzowi Lacie, który odpowiedział Lewandowskiemu z równie dużą mocą. Na przepychanki między dwoma wielkimi polskimi napastnikami zareagował też inny legendarny snajper - Włodzimierz Lubański.

Włodzimierz Lubański o Lewandowskim i jego wywiadzie. Ta ocena nie pozostawia wątpliwości

QUIZ: Rozpoznasz polskie gwiazdy mundiali? Pytanie 1 z 12 Zaczynamy od łatwego pytania. Kim jest ten piłkarz? Grzegorz Lato Zbigniew Boniek Józef Młynarczyk Dalej

Lubański bez wahania skrytykował Lewandowskiego

- Czytałem słowa Roberta Lewandowskiego po „interwencji w mediach” Grzesia Laty. Nie była to złośliwość ze strony mojego kolegi z boiska. Piłkarz, który tyle osiągnął powinien być wysłuchany, a nawet być inspiracją dla obecnych piłkarzy kadry. Ten wywiad i słowa Lewandowskiego były niepotrzebne, bo zarówno obecna generacja, jak i nasze pokolenie reprezentowało jedną drużynę, którą jest Polska - ocenił Lubański w rozmowie z "Super Expressem".

- Jeśli nawet pojawia się krytyka po słabym meczu, czy indywidualnie któregoś piłkarza, to nie jest złośliwość. Piłkarze mojej generacji mają doświadczenie i wiedzą, jak pewne rzeczy poprawić - dodał, po czym zakończył ten temat w rozmowie z Jerzym Chwałkiem wymowną puentą. - Podkładanie sobie wzajemnie klocków niczemu nie służy, atmosfera wokół kadry zawsze powinna być dobra.