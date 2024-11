Wybitny reprezentant Polski zatrzymany przez CBA! Tomasz Kłos podejrzewany o nieprawidłowości z VAT

Niepokojące, co dzieje się z Michałem Probierzem! Wstrząsająca diagnoza. Selekcjoner prześwietlony na wylot

O zatrzymaniu Tomasza Kłosa jako pierwszy poinformował dziennikarz programu "19:30", Marek Smółka. Na łamach TVP.Info przekazał wieści o działaniu funkcjonariuszy CBA. Informację o zatrzymaniu portal potwierdził u rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie - Piotra Skiby. Jak na razie nie ma informacji o wniosku o tymczasowe aresztowanie byłego piłkarza, ale możliwe, że zastosowane będą wolnościowe środki zapobiegawcze.

Smółka nieoficjalnie ustalił, że sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, a zatrzymanie Kłosa ma być częścią większej sprawy prowadzonej przez CBA.

Ta informacja to spore zaskoczenie, bo dopiero co w związku z meczami reprezentacji Polski Kłos udzielał się publicznie. To nie dziwi - w końcu ma na koncie 69 meczów w kadrze, w których strzelił sześć goli. W reprezentacji grał w latach 1998-2006, a w 2002 r. pojechał z nią na mistrzostwa świata w Korei i Japonii.

Z 69 spotkaniami należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta, a karierę zakończył w 2008 roku. Po niej został menedżerem ŁKS Łódź, gdzie spędził najwięcej czasu jako piłkarz. Właśnie w barwach tego klubu kończył piłkarską karierę, a wcześniej zdobył z nim mistrzostwo Polski w 1998 r. i zapracował na zagraniczny transfer do francuskiego AJ Auxerre.