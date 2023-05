Wyjątkowy dzień w życiu Dariusza Szpakowskiego. Posypały się wzruszające słowa

Dariusz Szpakowski karierę dziennikarską rozpoczął wiele lat temu. Jego komentarz przy okazji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski i innych wydarzeń sportowych towarzyszy kolejnym pokoleniom rodaków. Ikona Telewizji Publicznej i dziennikarstwa w naszym kraju nie zamierza jeszcze wycofywać się z pracy, która stała się dla niego sposobem na życie. Choć coraz częściej mówi się o jego potencjalnej emeryturze, to na razie są to tylko plany i to nie do końca sprecyzowane. Szpakowski wciąż pojawia się w wielu telewizyjnych programach, a elokwencji i umysłu może zazdrościć mu wielu młodszych Polaków. Ikona komentarza sportowego w poniedziałek miała wyjątkowy dzień i w jego kierunku płynęła cała masa wzruszających słów.

Dariusz Szpakowski urodziny

W poniedziałek 15 maja przypadały bowiem kolejne urodziny Dariusza Szpakowskiego. Właściciel głosu, który rozpoznają miliony Polaków, tego dnia skończył 72 lata. Choć w telewizji pracuje od dekad, to wciąż nie czuje wypalenia. Takiej werwy i energii jak podczas sprawozdań jego autorstwa można tylko zazdrościć. Jak można było się spodziewać, ciepłe życzenia pod adresem Szpakowskiego w ten wyjątkowy dzień płynęły niemal z każdej strony i samemu bohaterowi musiało być niezwykle miło, gdy odbierał słowa otuchy i pomyślności.

Wzruszające życzenia dla Szpakowskiego

Dariusz Szpakowski doczekał się m.in. życzeń od swoich redakcyjnych kolegów. Łukasz Zarzeczny z TVP Sport postanowił w osobisty sposób przekazać wiadomość do mentora za pośrednictwem Twittera. "Wszystkiego dobrego dla Dariusza Szpakowskiego! Niech życie nadal piłką się toczy. Pierwszy mundial skomentował mając 27 lat. No to dziś przestawiamy cyfry miejscami. Ale w Jego przypadku wiek to tylko liczba" - zauważył dziennikarz. Pod jego wpisem pojawiły się odpowiedzi, w których kolejni internauci przekazywali swoje życzenia dla świeżo upieczonego 72-latka.