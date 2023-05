Liczby Lewandowskiego zwalają z nóg. Takiej gwiazdy mogą nam pozazdrościć, nie było lepszego

Robert Lewandowski przeżywał w ostatnich miesiącach spory kryzys formy, ale wiele wskazuje, że Polak już go zażegnał – w ostatnich czterech meczach napastnik Barcelony zdobył w lidze cztery bramki. Wcześniej na taki dorobek strzelecki musiał pracować... 11 spotkań! W ostatnim meczu Lewandowski ustrzelił dublet, dzięki czemu Barcelona pokonała Espanyol 4:2, zgarnęła trzy punkty i przypieczętowała mistrzostwo Hiszpanii. Po takim meczu Lewandowski nie potrafił ukryć dumy, ale powodów, aby być z siebie zadowolonym, ma więcej. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu meczyk.pl, reprezentant Polski może teraz chwalić się osiągnięciami, jakich nie mieli inni zawodnicy.

Lewandowski to prawdziwa gwiazda światowej piłki. Liczby mówią same za siebie

Robert Lewandowski w swojej karierze sięgnął po 12 mistrzostw krajowych. Pierwsze, w sezonie 2009/2010, zdobył jeszcze jako piłkarz Lecha Poznań – wówczas został też królem strzelców Ekstraklasy z 18 golami na koncie. Kolejne mistrzostwa zdobywał już w Niemczech, dwa w Borussii Dortmund (2010/11 i 2011/12), a potem aż 8 z rzędu w barwach Bayernu Monachium (2015-2022). Teraz zdobył pierwsze mistrzostwo Hiszpanii.

Poza tytułami Lewandowski od sezonu 2009/2010 cieszy się wyśmienitymi wynikami strzeleckimi – aż 11 razy zdobywał w rozgrywkach ligowych ponad 20 goli, a do tego 8-krotnie zostawał królem strzelców. Jeśli do końca sezonu utrzyma przewagę nad Benzemą (Polak ma 21 goli, Francuz 17), to do tego wyniku dołoży 9 koronę dla najlepszego snajpera. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, takimi wynikami nie może pochwalić się żaden inny piłkarz w Europie.