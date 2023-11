Zbigniew Boniek emocjonalnie zareagował na alkoholowy skandal w reprezentacji. Zupełnie się nie krył

Co za forma kadrowicza

Od kilkunastu godzin polską piłką trzęsie skandal, do jakiego doszło podczas zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 17. Czterech piłkarzy zostało przyłapanych przez selekcjonera na złamaniu regulaminu i odesłano ich do domu. Niesubordynacją wykazali się: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki oraz Filip Wolski. Oficjalny komunikat PZPN mówi o niesportowym zachowaniu i łamaniu regulaminu, ale porażające doniesienia przedstawił portal Meczyki.pl. Według jego informacji młodzi piłkarze mieli być pijani, a jeden z nich miał mieć uraz głowy. Przyłapano ich w barze z mocniejszym alkoholem postawionym na stole. Wielu kibiców zawiodło się na członkach drużyny, która niedawno ma zagrać w mistrzostwach świata. Zbigniew Boniek również zabrał głos w tym temacie.

Zbigniew Boniek nie krył się z emocjami po alkoholowym skandalu w kadrze

"4 piłkarzy wraca do kraju. Dobra decyzja PZPN. Ale jak pomyśle o rodzicach, dziadkach tych chłopaków, to chce mi się płakać. Tak niszczyć sobie marzenia…" - napisał na Twitterze były prezes PZPN. Ważne słowa dopowiedział komentujący ten wpis Janusz Michallik. "I o kolegach z drużyny" - dodał były piłkarz i uznany ekspert.

Smutne jest to, że nie jest to pierwszy taki wybryk w kadrze U-17. Pod koniec września zeszłego roku podczas Pucharu Syrenki u dwóch zawodników - Mikołaja Tudruja oraz Michała Matysa - znaleziono butelki po alkoholu. Dyscyplinarnie usunięto ich wówczas ze zgrupowania, podobnie jak teraz Tomczyka, Rózgę, Łabędzkiego i Wolskiego.