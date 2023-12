Zbigniew Boniek już się nie hamuje! Uderzył w decyzję PZPN, zrobiło się gorąco!

Zbigniew Boniek postanowił odnieść się do dość głośnego wydarzenia, jakim było zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego ze struktur PZPN. Jak powiedział były szef związku, styl zwolnienia Kwiatkowskiego nie był najlepszy i można mieć o to duże pretensje.

Zbigniew Boniek o zwolnieniu Kwiatkowskiego. Szczere zdanie

Jak powiedział Boniek w Polsacie Sport, fakt, że za zwolnienie Kwiatkowskiego odpowiadał Michał Probierz jest zadziwiający.

- Kuba Kwiatkowski był pracownikiem PZPN-u przez 11 lat, pracował na rzecz federacji. Został zwolniony, gdyż Michał go nie chciał widzieć w swoim sztabie, przy reprezentacji. Moje zdanie jest takie: Kuba to jest porządny i uczciwy człowiek. O jego zwolnieniu nie powinien decydować selekcjoner, bo Kwiatkowski nie był członkiem sztabu sportowego, o składzie którego decyduje trener. Gdyby Michał powiedział, że Kuba Kwiatkowski jest mu potrzebny, to by nie doszło do tego zwolnienia. Prawda jest taka, że Kwiatkowskiego zwolnił Michał Probierz. Dlaczego to zrobił, kto mu to podpowiedział, trudno mi rozsądzić - mówi Boniek.

Były szef związku dodaje, że o sam styl zwolnienia Kwiatkowskiego można mieć duże pretensje.

- Jestem pewien, że Kuba poradzi sobie w życiu. Zwolnienia z pracy to normalne rzeczy w karierze. W tym wypadku można mieć tylko pretensje do stylu, w jakim to zostało zrobione. Nie płaczmy jednak, bo na wyniki reprezentacji nie ma to żadnego wpływu, aczkolwiek Kuba ma spore doświadczenie. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, jego rola nie sprowadzała się tylko do tego, że mówił: „Dzień dobry państwu, rozpoczynamy dzisiejszą konferencję prasową”. Miał znacznie więcej innych obowiązków, które wcale tak łatwo nie będzie wypełnić następcom Kwiatkowskiego. Logistyka, ogarnięcie zgrupowań, organizacja meczów, mnóstwo innych obowiązków. Kuby już nie ma, nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem - dodał wiceprezes UEFA na łamach "Polsatu Sport".