Zwrot akcji w sprawie Jakuba Błaszczykowskiego. To może być poważny cios, wielka chwila jednak nie nadejdzie?

Sensacyjne doniesienia! To jego PZPN chciał jako selekcjonera reprezentacji. Luis Enrique była na celowniku Cezarego Kuleszy

To byłby hit

Jakub Błaszczykowski przez wiele lat był twarzą reprezentacji Polski i jej największą gwiazdą. To przede wszystkim z nim utożsamiali się kibice biało-czerwonej kadry i nie wyobrażali sobie zespołu bez niego. W reprezentacji zagrał 108 spotkań i zdobył 21 bramek. Sporo goli strzelił na ważnych turniejach, m.in. na Euro 2012 w Polsce, czy na Euro 2016. Na tym drugim turnieju był prawdziwym liderem zespołu.

Bez pożegnalnego meczu dla Błaszczykowskiego? Kulesza wyjaśnia

O pozycji Błaszczykowskiego świadczyło to, że od 2010 do 2013 roku był kapitanem reprezentacji Polski. Ostatni raz w kadrze zagrał 2019 roku i rozstanie z drużyną narodową przebiegło nie tak, jak wszyscy mogliby sobie to wyobrażać. Ostatnio dużo mówiło się o tym, że Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją w towarzyskim meczu z Niemcami. Cezary Kulesza zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

- Niemcy i pożegnanie Błaszczykowskiego? Ja o tym co jakiś czas słyszę, a z nikim o tym nie rozmawiałem. Skądś to wyjść musiało, ale nie wiem od kogo. Z samym Kubą Błaszczykowskim na pewno o niczym takim nie rozmawialiśmy - powiedział prezes PZPN w rozmowie z portalem meczyki.pl. Brak pożegnania Błaszczykowskiego byłby na pewno sporym ciosem dla jego kibiców, ale być może nie wszystko jest jeszcze stracone.