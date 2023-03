i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Joan Laporta, Robert Lewandowski

Piękne słowa o Lewym

Joan Laporta dla "SE": - Robert Lewandowski przywrócił Barcelonie szczęście [WIDEO]

FC Barcelona zrobiła bardzo wiele, by sprowadzić do siebie Roberta Lewandowskiego (35 l.). Wielki udział ma w tym ma prezydent klubu, Joan Laporta (61 l.), który ma wielką słabość do polskiego napastnika. Specjalnie dla niego przyjechał do Warszawy na premierę filmu „Nieznany”. Przy tej okazji porozmawiał również z „Super Expressem”.