Ależ on ma branie! Giganci mają na celowniku reprezentanta Polski, co wybierze Piotr Zieliński?

Nie brak ich zresztą już od kilku miesięcy. Jeszcze przed końcem poprzednich rozgrywek „La Gazetta dello Sport” donosiła o wielkim zainteresowaniu Zielińskim ze strony Lazio. „Słyszałem wiele wypowiedzi Piotra, że chce grać w Napoli i... tylko w Napoli” – komentował wówczas owe doniesienia Marek Koźmiński, który jest wielkim admiratorem talentu pomocnika ekipy z Neapolu.

Latem przez wiele dni media żyły z kolei tematem ewentualnego wyjazdu Polaka do Arabii Saudyjskiej. Choć on sam nigdy oficjalnie tego nie potwierdził, wielu znanych dziennikarzy informowało o zaawansowanych rozmowach transferowych. „Piotrek bardzo wrósł we włoską piłkę, dobrze się też czuje we Włoszech” – inny były polski zawodnik w Serie A, Piotr Czachowski, podważał jednak wtedy wiarygodność tych doniesień.

I miał rację: Zieliński został w Napoli i wciąż jest jednym z liderów mistrzowskiej ekipy (miał zresztą ogromny wkład w zdobycie tytułu w poprzednich rozgrywkach). W dziesięciu dotychczasowych grach zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty, dokładając do tego dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej (gole+asysty) w Champions League.

Nic dziwnego, że wciąż jest „łakomym kąskiem” dla wielu klubów. Przede wszystkim na Półwyspie Apenińskim, bo tu obserwować go najłatwiej. O Zielińskim napomykano więc w mediach w kontekście ewentualnego kontynuowania kariery w Juventusie. „La Gazetta dello Sport” twierdzi natomiast, że angażem reprezentanta Polski zainteresowany jest także Inter Mediolan.

Decyzja w pierwszej kolejności należy jednak do samego zawodnika – no i do działaczy Napoli, a scenariusz podpisania nowego kontraktu jest rozważany przez obie strony.

