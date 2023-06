Arkadiusz Milik spełnił marzenie. Emocjonalny wpis i wymowne zdjęcie, to wszystko tłumaczy

Wielki powrót Krzysztofa Piątka stanie się faktem? To może być ostatnia szansa na odbudowanie się za granicą

Chciał zostać w Juventusie

Minione rozgrywki Milik spędził w ekipie „Starej Damy”. Był wypożyczony do tego klubu z Marsylii. W lidze włoskiej rozegrał 27 meczów, strzelił siedem goli dla Juve. Podczas zgrupowania kadry zdradził, że kluby negocjują, a on chce zostać w Turynie. - Czuję się tam dobrze, trener mnie chce - deklarował.

Trzy lata w Turynie

Wszystko ułożyło się po myśli kadrowicza, bo Marsylia porozumiała się z Juventusem, który ma zapłacić 6,3 mln euro plus 1,1 mln euro w bonusie. Piłkarz ma związać się ze "Starą Damą" trzyletnim kontraktem. Milik zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Dodał także zdjęcie z dzieciństwa, w koszulce Juve. - Możliwość kontynuowania i grania w tych barwach, w tej koszulce i dla was uważam za przywilej. Zrobię wszystko, aby nadal na to zasługiwać. Jestem szczęśliwy i naładowany na tę nową przygodę - napisał Milik na Twitterze.

