Arkadiusz Milik wielkim bohaterem Juventusu! Przepiękna bramka Polaka, popisowy numer

Powrót Serie A do gry w sezonie 2022/2023 odbył się dość nietypowo, bo... w środku tygodnia! Co więcej, pierwszy mecz rozpoczęto już o 12:30 i wszystkich spotkań przez całą środę, 4 stycznia, jest aż 10. Jednym z nich było wyjazdowe starcie Juventusu z Cremonese. Choć „Stara Dama” nie wyszła na ten mecz w pierwszym składzie, to była zdecydowanym faworytem, a w na boisku od pierwszej minuty widzieliśmy dwóch Polaków – Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. To właśnie napastnik okazał się bohaterem „Bianconerich”.

Milik z przepięknym golem daje zwycięstwo Juventusowi

Przebieg meczu był o tyle zaskakujący, że to... Cremonese przeważało! Wojtka Szczęsnego dwukrotnie ratował słupek, a raz piłka po jego błędzie znalazła się w siatce, jednak wówczas sędzia dopatrzył się spalonego. Juventus do końca jednak nie odpuszczał i choć mógł stracić bramkę, to sam atakował. W 90. minucie doszło do faulu przed polem karnym Cremonese, który zdecydował o wyniku.

Do piłki podszedł Arkadiusz Milik i przypomniał wszystkim, że potrafi on świetnie przymierzyć z rzutu wolnego. Polak uderzył mocno, z rotacją, obok muru, a piłka najpierw musnęła dłonie golkipera rywali, a później odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Ostatecznie Juventus wygrał to spotkanie 1:0 i umocnił się w czołówce tabeli.