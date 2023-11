Arkadiusz Milik z golem w Derbach Włoch? Przed nami wielki szlagier Serie A!

Jose Mourinho rusza po reprezentanta Polski! Może dojśc do hitowego transferu, co za doniesienia!

Kursy TOTALbet: Juventus - Inter

Gospodarze niedzielnego szlagieru być może nie prezentują się w obecnych rozgrywkach zbyt efektownie, wykazują się natomiast ogromnym pragmatyzmem, który bardzo często zapewnia im komplet punktów. Zespół prowadzony przez Maxa Allegriego w dotychczasowych 12 ligowych meczach odniósł bowiem dziewięć zwycięstw, a ponadto zanotował dwa remisy i poniósł zaledwie jedną porażkę. Taki bilans daje im aktualnie drugą lokatę w ligowej tabeli, ze stratą zaledwie dwóch „oczek” do prowadzącego Interu. Istotny dla drużyny ze stolicy Piemontu z pewnością jest w tym przypadku fakt, że po raz pierwszy od wielu lat nie występuje ona w europejskich pucharach – zawodnicy nie są przez to obarczeni dodatkowymi meczami w tygodniu i do spotkań ligowych przystępują wypoczęci i doskonale przygotowani. Nie ma także wątpliwości, że o ile fani Starej Damy mogą być bardzo zadowoleni z postawy w bramce Wojciecha Szczęsnego, o tyle martwić może ich dyspozycja drugiego z Polaków – Arkadiusza Milika. 29-latek zagrał w tym sezonie w 11 spotkaniach, w trakcie których zaledwie dwukrotnie potrafił trafić do siatki. Miało to zresztą miejsce już dość dawno – 26 września przeciwko Lecce (1:0) oraz 7 października w meczu z Torino (2:0). Pomimo ewidentnej zniżki formy w byłego piłkarza m.in. Ajaxu czy Napoli zdają się wierzyć eksperci z TOTALbet. Kurs na zdobycie przez Milika bramki w Derbach Włoch ustalili bowiem na poziomie 4.00 – wyżej znajduje się jedynie czterech graczy, a zestawienie otwiera snajper rywala – Lautraro Martinez (2.44).

Mediolańczycy w bieżących rozgrywkach prezentują się natomiast bardzo efektownie, legitymując się zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą w całej Serie A. Wytężona praca dyrektorów sportowych podczas letniego okna transferowego zdecydowanie się opłaciła – Inter ma zdecydowanie najszerszą i najbardziej wyrównaną kadrę z całej ligowej czołówki, a wielu ekspertów wskazuje ten zespół jako głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa. Warto przy tym docenić również pracę Simone Inzaghiego, prowadzona przez niego drużyna notuje bowiem ciągły progres. Niewątpliwie poważnym sprawdzianem dla klubu z czarno-niebieskiej części Mediolanu będą jednak niedzielne Derbi d’Italia, w których na wyjeździe zmierzy się on z Juventusem. Choć Nerazzurri w ostatnich latach słabo radzą sobie w stolicy Piemontu – zaledwie jedna wygrana w dziesięciu poprzednich starciach ligowych – tym razem fani Interu mogą podchodzić do tego pojedynku z optymizmem. Ich ulubieńcy fenomenalnie spisują się bowiem w delegacjach, wygrywając w obecnych rozgrywkach komplet pięciu spotkań na obcych stadionach, strzelając w nich aż tuzin bramek i tracąc zaledwie jedną. Czy to wystarczy, aby na Juventus Stadium także sięgnąć po pełną pulę? Trudno powiedzieć, choć w opinii ekspertów z TOTALbet to goście będą dość wyraźnym faworytem niedzielnego szlagieru. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Interu płaci bowiem 2.28 zł, w przypadku zwycięstwa Starej Damy będzie to natomiast 3.37 zł.

Wynik meczu:

Juventus – 3.37

remis – 3.37

Inter – 2.28

Podwójna szansa:

1X – 1.60

12 - 1.34

X2 – 1.34

Juventus strzeli gola:

tak – 1.42

nie – 2.72

Inter strzeli gola:

tak – 1.28

nie – 3.47

Strzelec gola:

Lautaro Martinez (Inter) – 2.44

Dusan Vlahovic (Juventus) – 3.32

Marcus Thuram (Inter) – 3.60

Marko Arnautovic (Inter) – 3.75

Arkadiusz Milik (Juventus) – 4.00

Alexis Sanchez (Inter) – 4.20

