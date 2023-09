Były trener Zielińskiego ze zwycięstwem w domowym debiucie? Włosi chcą zmazać plamę po wpadce z Macedonią

Kursy TOTALbet: Włochy - Ukraina

Nie ma chyba większych wątpliwości, że ostatnie miesiące nie są dla fanów reprezentacji Włoch łatwe. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego sensacyjnie odpadła w barażach do MŚ 2022, przegrywając z Macedonią Północną. Kwalifikacje do EURO 2024 także nie idą jak do tej pory po myśli Włochów, którzy rozpoczęli je od domowej porażki 1:2 z Anglią. Potem przyszła co prawda wymęczona wygrana z Maltą, ale w ubiegłą sobotę Włosi jedynie zremisowali na wyjeździe z Macedonią Północną (1:1). Warto przy tym podkreślić, że ten ostatni mecz rozgrywali już pod wodzą Luciano Spalettiego, który na stanowisku selekcjonera zastąpił Roberto Manciniego. Były szkoleniowiec m.in. Interu Mediolan czy Manchesteru City dał się skusić wielkimi pieniędzmi, obejmując fotel trenera reprezentacji Arabii Saudyjskiej i przyprawiając tym samym rodzimych włodarzy o niemały ból głowy. Był to jeszcze jeden problem dla drużyny z Półwyspu Apenińskiego, która po wpadce z Macedonią ma na koncie zaledwie 4 pkt w 3 meczach i nie może już pozwolić sobie na kolejne wpadki. Wobec powyższych faktów do rangi kluczowego urasta wtorkowy, domowy pojedynek Squadra Azzurra przeciwko Ukrainie. Zdaniem TOTALbet Spaletti i jego zawodnicy powinni udźwignąć presję i sięgnąć po zwycięstwo. Legalny polski bukmacher taki rozwój wypadków „wycenił” bowiem na 1.47, za ewentualne zwycięstwo gości płaci natomiast aż 6.80.

Nasi wschodni sąsiedzi także mają jednak apetyty sięgające awansu na EURO 2024, a ich dotychczasowe wyniki mogą świadczyć o tym, że jest to scenariusz realny. Zespół prowadzony przez Sierhija Rebrowa rozegrał do tej pory cztery spotkania kwalifikacyjne, zdobywając w nich 7 punktów. Co istotne, Ukraińcy mają już za sobą dwa spotkania z Anglikami, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa wygrają zmagania w tej grupie – na Wembley górą byli Synowie Albionu (2:0), w minioną sobotę we Wrocławiu padł natomiast remis 1:1. Oprócz tego Ukraińcy spełnili swą powinność, ogrywając dwie najsłabsze drużyny – Maltę (1:0) oraz Macedonię Północną (3:2). Wydaje się zatem oczywiste, że w perspektywie bezpośredniego awansu do ME kluczowy okaże się dwumecz przeciwko Włochom. Wydaje się, że ewentualny remis wywieziony przez Ukraińców ze Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie byłby bardzo dobrym wynikiem, ale w opinii ekspertów z TOTALbet nic takiego nie będzie raczej miało miejsca. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo naszych wschodnich sąsiadów płaci bowiem aż 6.80 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej reprezentacji Włoch wyniesie z kolei 1.47. Futbol ma jednak to do siebie, że nie zawsze faworyt osiąga swój cel. Czy świadkami niespodzianki będziemy także w tym starciu? Przekonamy się już w najbliższy wtorek.

