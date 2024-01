Do transferu Zielińskiego coraz bliżej! To on ma zastąpić Polaka w Napoli, porozumiał się z klubem

Włosi nie mają wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. Pomocnik miał podjąć decyzję co do swojej przyszłości

Zieliński najprawdopodobniej przeniesie się do Interu Mediolan, a Napoli rozgląda się za nowymi piłkarzami, również następcą „Ziela”. Włoski dziennikarz Matteo Moretto poinformował na portalu X, że klub z Neapolu doszedł do porozumienia z 22-letnim Lazarem Samardziciem. To 5-krotny reprezentant Serbii urodzony w Berlinie. Jest wychowankiem Herthy z której przeniósł się do RB Lipsk, a następnie został sprzedany do włoskiego Udinese za 3 mln euro. Szybko stał się jednym z kluczowych graczy a jego wartość błyskawicznie wzrosła.

Uważny jest za wielki talent, a może odejść z Pogoni. W Szczecinie prawie wszystko na sprzedaż

Według włoskich dziennikarzy Napoli miałoby zapłacić za niego ok. 20 mln euro. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy klubami nie powinno być problemem. Samardzić jest środowym pomocnikiem, a więc gra na pozycji Zielińskiego w Napoli. Bardzo możliwe, że po odejściu Polaka, któremu kontrakt wygasa 30 czerwca, zająłby jego miejsce. Pozostaje pytanie, czy Serb dokończy sezon w Udinese, czy przeniesie się do Neapolu już zimą. Jego kontrakt z klubem z Udine jest ważny do czerwca 2026 roku. W tym sezonie wystąpił w 17 meczach ligowych, w których zdobył 2 bramki i miał 2 asysty.

Kamil Grosicki zaskoczył tymi słowami. Mówi o swoim wieku i ewentualnym transferze: To byłby rekord Ekstraklasy

🚨🔵 Napoli and Udinese are now close to reaching final agreement for Lazar Samardzić deal.Negotiations underway as Napoli hope to get the deal done by next week. 🇷🇸The agreement between Samardzić and Napoli on image rights is also at the final stages.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/GhyYx4RgHt— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024