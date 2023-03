Draka w Juventusie! Kumpel Szczęsnego i Milika doprowadził trenera do skraju wytrzymałości. Kara nadeszła błyskawicznie

Po prostu The Special One!

Kiedy Paul Pogba wracał przed rozpoczęciem obecnego sezonu do Juventusu, fani ekipy ze stolicy Piemontu żyli nadzieją, że Francuz znów będzie czarował na włoskich boiskach, przypominając siebie sprzed lat, zanim przeszedł do Manchesteru United. Niestety, przeciągające się kłopoty zdrowotne Pogby wyłączyły go z gry niemalże na cały sezon i dopiero teraz pomocnik powoli wraca do pełnej dyspozycji. Po zagraniu zaledwie 35. minut w tym sezonie, Pogba znów jednak popadł w niełaskę trenera.

Paul Pogba mocno podpadł trenerowi Juventusu! Dopiero wrócił do gry, a już grzeje ławę

Okazuje się bowiem, że Paul Pogba nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie Ligi Europy z Freiburgiem i jak donosi Fabrizio Romano, nie ma informacji o żadnym nowym urazie Francuza. Temat dogłębniej postanowiło zbadać "The Athletic", które szybko ustaliło powody absencji francuskiego pomocnika. Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wynika bowiem, że Pogba spóźnił się na wspólną kolację piłkarzy Juventusu, czym niezwykle rozsierdził trenera Massimiliano Allegriego. Za swój uczynek, Francuz zapłacił kolejnym meczem spędzonym poza murawą.

