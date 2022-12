Dramat włoskiej legendy piłki. Trafił do szpitala, pogorszył się jego stan

Vialli mimo, że od 2017 roku czasu choruje na raka trzustki, to ostatnio wciąż był aktywny zawodowo. Po udanej terapii w 2019 roku został zatrudniony na stanowisku koordynatora piłkarskiej reprezentacji swojego kraju. Jednak w ostatnim czasie jego problemy ze zdrowiem powróciły i były znakomity napastnik zawiesił swoją pracę. Według włoskiej "La Gazzetta dello Sport", stan byłego zawodnika Sampdorii, Juventusu czy Chelsea, uległ znacznemu pogorszeniu i trafił on do szpitala w Londynie. Towarzyszą mu jego matka i brat. - Jego stan zdrowia pogorszył się do tego stopnia, że trafił do kliniki, w której w przeszłości przeszedł dwa cykle chemioterapii. To nie wróży dobrze. Sprawa jest poważna i delikatna. Dowodem na to jest podróż jego 87-letniej matki Marii Teresy – informują włoskie media. Wyrazy wsparcia przesłali mu koledzy z boiska, m.in. John Terry, jego podopieczny z Chelsea, w której Vialli zakończył karierę, a później został jej trenerem. W barwach tego klubu wygrał Puchar Zdobywców Pucharów w sezonie 1998/99, ale największe triumfy święcił z Juventusem. Zdobył z nim mistrzostwo Włoch, ale przede wszystkim wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 1995/96. Z reprezentacją swojego zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w 1990 roku. Łącznie w barwach Azzurich rozegrał 59 meczów i strzelił w nich 16 goli.

Druzgocące oceny dla Polaków po mundialu. Trzech piłkarzy i trener w gronie najgorszych!