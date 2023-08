Dramatyczne informacje w sprawie Piotra Zielińskiego. Opuścił boisko z potężnym bólem, nie wygląda to dobrze

Piotr Zieliński coraz bliżej wyjazdu do Arabii Saudyjskiej? Zadziwiające słowa znanego dziennikarza, wszystko ujawnił!

To już koniec Polaka w Europie?

Co z transferem Polaka?

Kibice PSG straszą serbskiego piłkarza. Nie chcą go w Paryżu, grożą... obcięciem palców

To koniec! Kolejna legenda futbolu kończy karierę. 45-letni Gianluigi Buffon mówi pas

Piotr Zieliński wypadnie z gry na dłuższy czas? Jak donoszą media, reprezentant Polski zmuszony był do przedwczesnego opuszczenia treningu drużyny Napoli i to z dość niepokojących względów, jakimi mają być problemy zdrowotne. Okazuje się, że piłkarz mógł doznać groźnej kontuzji kolana. Nie są to dobre informacje zważając na fakt, że piłkarz już niebawem rozpocznie rozgrywki, a także wielkimi krokami zbliżają się mecze reprezentacji Polski, które mogą być kluczowe w kontekście zakwalifikowania się na mistrzostwa Europy.

Piotr Zieliński z kontuzją? Niepokojące informacje z Włoch

Informacje na temat złego stanu zdrowia Piotra Zielińskiego podał portal Calciomercato.com, który zaznaczył, że do urazu doszło w trakcie sesji treningowej Napoli. Gracz miał otrzymać potężny cios w kolano, przez co nie był w stanie dokończyć zajęć. Po wszystkim Polak miał dostać bandaż i okład z lodu. Jak na razie nie wiadomo, jak długo potrwa leczenie urazu piłkarza, ale już teraz raczej pewne jest, że odpuści przedsezonowy sparing z Gironą.