Duże problemy reprezentanta Polski. Może opuścić Włochy, pojawiają się kierunki ewentualnego transferu

Drągowski zgłaszał problemy ze zdrowiem, dlatego selekcjoner Michał Probierz miał go nie powołać na ostatnie zgrupowanie kadry w listopadzie. Jego miejsce zajął i dostał szansę debiutu w reprezentacji Marcin Bułka. Tymczasem Drągowski wrócił do zdrowia, ale nie wrócił do bramki Spezii. Jego miejsce zajął Holender Jeroen Zoet, a Polak w dwóch meczach ligowych siedział na ławie, a w jednym nie było go w kadrze. Nie wróży to nic dobrego na najbliższą przyszłość i włoskie media podają, że Drągowski nawet w najbliższym oknie transferowym może opuścić Spezię i półwysep Apeniński.

Dziennik "Il Secolo XIX" twierdzi, że polski bramkarz jest zbyt drogi dla włoskich klubów. Jako ewentualne kierunki dziennikarze podają 2.Bundesligę oraz francuski Stade Rennes z Ligue 1. Polak miałby być wypożyczony z opcją wykupu przez nowy klub, a Spezia na razie pokrywałaby część jego pensji. O możliwym odejściu 26-letniego Polaka ze Spezii pisze też włoski dziennikarz Alberto Bertolotto. 2-krotny reprezentant Polski gra we Włoszech od czerwca 2016 roku. Jego kolejnym klubami były Fiorentina, Empoli a obecnie II-ligowa Spezia, z którą ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku.

