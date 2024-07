Fatalne wieści dla Arkadiusza Milika! Polak na wylocie, nie mają nawet cienia wątpliwości!

Arkadiusz Milik będzie zmuszony do opuszczenia Juventusu Turyn? Polak, który pełnił w klubie ze stolicy Piemontu rolę zmiennika miał nie znaleźć uznania w oczach nowego trenera "Starej Damy" - Thiago Motty. Wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami transferu byłego gracza Ajaxu Amsterdam i Napoli.

Arkadiusz Milik na wylocie z Napoli? Media bezlitosne dla Polaka!

Milik w ostatnim czasie może mówić o braku sportowego farta. Napastnik doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w EURO 2024, a teraz dowiadujemy się, że jego pozycja w klubie całkowicie osłabła. Wszystko przez postać nowego szkoleniowca klubu, Thiago Motty, który nie widzi pomysłu dla Milika. Do podobnych wniosków szkoleniowiec miał dojść względem Mattii de Sciglio, Daniele Ruganiego, Arthura Melo, Filipa Kosticia i Westona McKenniego, dając im wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Co ciekawe jednak, Polak może stać się elementem wymiany między klubami.

Według informacji dziennikarzy, Juventus Turyn jest niezwykle zainteresowany tym, aby do ich drużyny dołączył reprezentant Włoch - Mateo Retegui. Piłkarz występuje obecnie w Genoi i to właśnie tam Milik miałby być oddany, a Juventus do transakcji dopłaciłby 15 milionów euro. To niejedyna oferta, jaką miał w ostatnim czasie dostać reprezentant Polski - swego czasu mówiło się o tym, że pozyskać chce go gigant tureckiej piłki - Besiktas Stambuł, jednak sam Juventus miał być nie przekonany co do oferty "Orłów".