Fiorentina ma apetyt na wygranie Ligi Konferencji. Były kadrowicz o jej rywalizacji z West Hamem

Na drodze do finału Fiorentina rywalizowała m.in. z Lechem Poznań, który szczególnie w rewanżu dał się mocno we znaki włoskiej drużynie. Czy "Viola" poradzi sobie w finale z West Hamem? - Szanse są wyrównane, choć końcówka sezonu lepsza była w wykonaniu Fioreninty - powiedział Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, a obecnie komentator piłkarski. - Wydaje się, że głębia składu jest po stronie włoskiej ekipy. Wszyscy liczą na to, że Fiorentina podąży drogą Romy, która w ubiegłym roku wygrała Ligę Konferencji. Spodziewam się wyrównanego spotkania. Jednak obrońcy obu drużyn będą mieli dużo pracy. Trener Vincenzo Italiano prezentuje styl ofensywny i nie sądzę, aby odstąpił od takiego sposobu gry w finale. Jego piłkarze lubią mieć piłkę przy nodze. Myślę, że to właśnie jego podopieczni będą nadawać ton rywalizacji. Zastanawiałem się, kto zagra w ataku: Luka Jović czy Arthur Cabral. Widzę, że szkoleniowiec postawił na Serba. Czy to on będzie bohaterem finału? Mecz z Interem w Pucharze Włoch pokazał, że "Viola" potrafi zaskoczyć. Inna sprawa, że potem wyszły problemy w defensywie, w efekcie czego po trofeum sięgnęła ekipa z Mediolanu. W ogóle Fiorentina długa czeka na sukces, na zdobycie pucharu. Ale podobnie jest z West Hamem. Skłaniam się ku zespołowi z Florencji, że to będzie jedyny puchar, który w tym sezonie zdobędzie włoski klub w europejskich pucharach - przyznał i dodał: - Nie skreślam na pewno West Hamu, bo wiemy jaka jest angielska piłka - przypomniał. - Zespół z Londynu będzie chciał sprytem i cwaniactwem zaskoczyć rywali. Pewnie "Młoty" będą chciały przeczekać ataki Fiorentiny i szukać okazji w grze z kontry - stwierdził Czachowski, najlepszy polski piłkarz w 1991 roku.

Sonda Kto wygra Ligę Konferencji Europy 2023? FIORENTINA WEST HAM

PKO Ekstraklasa Raport 29.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.