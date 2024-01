Jose Mourinho blisko nowego klubu. Zaawansowane rozmowy, podąży drogą piłkarskich gwiazd?

Po trzech latach pracy w Rzymie, okraszonych wygraniem Ligi Konferencji i awansem do finału Ligi Europy, właściciele klubu zwolnili Mourinho. Nazwisko Portugalczyka wciąż jest magnesem dla wielkich klubów, zarówno w Europie, jak i poza nią. Wszystko wskazuje na to, że „Mou” wybierze pracę w Arabii Saudyjskiej. Już latem ubiegłego roku jego zatrudnieniem zainteresowani byli właściciele potentata Saudi Pro League, Al–Hilal. Teraz znalazł się na celowniku klubu Al-Shabab, o czym poinformował dziennikarz Turki Alghamdi, dodając, że rozmowy są bardzo zaawansowane.

Jose Mourinho nie krył wzruszenia. Nikt mu tak nie podziękował jak kibice [WIDEO]

To aktualnie 11.drużyna ligi, ale w z dużymi ambicjami i możliwościami finansowymi. Trenerem zespołu jest obecnie Chorwat Igor Biscan, z kontraktem do czerwca 2026 roku. Ale w sytuacji, gdy zespół zajmuje miejsce poniżej oczekiwań, może wkrótce zostać zmieniony. W kadrze zespołu jest kilka gwiazd, jak wielokrotny reprezentant Belgii Yannick Carrasco, Argentyńczyk Éver Banega czy Marokańczyk, Romain Saiss. W Saudi Pro League trwa aktualnie przerwa w rozgrywkach, co też jest dobrym momentem na zmianę trenera. Wcześniej nazwisko Mourinho było wymieniane w kontekście wielkich klubów europejskich: Napoli, a także powrotu do klubów, które prowadził w przeszłości, FC Porto i Chelsea.

Były kadrowicz pod wrażeniem Sebastiana Szymańskiego. Padły wymowne słowa, liga z TOP 5 to kwestia czasu

جماهير الشباب دشنت هاشتاق للمطالبة بإتمام صفقة جوزيه مورينهو، والآن أصبح الهاشتاق ترند بتويتر .. إدارة الفريق قامت بواجبها والكرة بملعب لجنة الوزارة وبرنامج الاستقطاب .. ننتظر وسنرى ماذا سيحدث، وسنوافيكم بالتطورات (المؤكدة) على الفور.#حسم_ملف_مورينهو_مطلب ⚽️🔥 https://t.co/1m7mYKosvk pic.twitter.com/GtpiFdtbMZ— Turki Alghamdi (@zlatan_gh) January 19, 2024