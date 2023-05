Juventus otrzymał potężny cios! Kolejna kara spadła na klub, nikną marzenia o grze w Lidze Mistrzów

W styczniu Juventus został ukarany odjęciem aż 15 punktów w lidze, co strącało klub w środek tabeli Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego bardzo dobrze jednak punktowali i wydawało się, że mogą dostać się mimo kary nawet do europejskich pucharów. Później dość niespodziewanie wskoczyli na fotel wicelidera po tym, jak w kwietniu odwołali się od tej kary. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że tak dobrze nie będzie – Federalny Sąd Apelacyjny ponownie ukarał Juventus, tym razem odejmując im 10 punktów, co sprawia, że klub znalazł się na 7. miejscu i 5 punktów za Milanem – ostatnią drużyną, która wchodzi do Ligi Mistrzów.

Trzęsienie ziemi w Juventusie. Znów otrzymali karę

Juventus otrzymał karę za nieprawidłowości finansowe – podawanie nieprawdziwych informacji na temat zarobków piłkarzy i sztuczne podnoszenie ich wartości. W momencie nałożenia kary Juventus gra ostatni mecz 36. kolejki Serie A przeciwko Empoli. Gdyby „Stara Dama” wygrała, to miałaby stratę jedynie 2 punktów do Milanu i w perspektywie mecz z tą drużyną. Gdyby udało się im wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, to mimo drakońskiej kary, udałoby im się awansować do Ligi Mistrzów. Ewentualna porażka sprawi, że nie wszystko będzie zależało od nich, bo strata do Milanu na dwie kolejki przed końcem wynosić będzie 5 punktów.