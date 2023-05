Juventus znów może mieć ogromne problemy! Już tracą miliony, a to nie koniec kłopotów

Po prostu ściana. I do tego z golem! Przemysława Wiśniewskiego mocny akces do reprezentacji [WIDEO]

Wokół Juventusu po raz kolejny nie jest spokojnie ze względu na sprawy pozasportowe. W styczniu klub został ukarany przez Federalny Sąd Apelacyjny FIGC odjęciem 15 punktów za nieprawidłowości w wypłatach oraz zawyżanie cen piłkarzy. Parę miesięcy później kara dla Juventusu została cofnięta po apelacji, jednak wiadomo było, że to nie koniec problemów klubu, w którym występują Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik. W poniedziałek, 22 maja ruszyła kolejna rozprawa przeciw Juventusowi.

Juventus znów wyleci z europejskich pucharów? Już teraz tracą miliony

Tym razem prokuratura wnosi o ukaranie Juventusu 11 punktami. To by oznaczało, że Juventus spadnie na 8. miejsce i znajdzie się poza europejskimi pucharami, co wiąże się nie tylko z wizerunkowym, ale i finansowym problemem. A pierwsze kłopoty już się zaczęły.

Okazuje się, że na sam start procesu zareagowała włoska giełda i Juventus stracił na wartości – średnia strata wartości wynosi już 5% i nie wiadomo, czy akcje nie będą dalej spadać, co oznacza tylko większe problemy w funkcjonowaniu klubu, który do niedawna dominował we włoskiej lidze.