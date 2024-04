Klub chce się pozbyć reprezentanta Polski! Wycenili go, czy to już koniec?

Luksusowy wypoczynek Wojciecha Szczęsnego. Prywatna łódka i bajkowa sceneria. W takich warunkach Polak wraca do zdrowia

Piłkarz reprezentacji Polski może zmienić miejsce pracy! Nicola Zalewski wylądował ostatnio na ławce rezerwowych Romy i jak się teraz okazuje, klub ze stolicy Włoch nie wiąże z nim przyszłości. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", Polak znajduje się na wylocie z klubu, a Roma miała dać mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Czy transfer Zalewskiego wydarzy się już latem?

Nicola Zalewski na wylocie z Romy? Włoskie media donoszą!

Przygoda Zalewskiego w Romie w tym sezonie nie jest tak dobra. O ile Polak odgrywał w klubie bardzo dużą rolę za czasów Jose Mourinho, o tyle portugalski szkoleniowiec został wylany, co sprawiło, że pozycja Polaka stanowczo spadła. Nowy szkoleniowiec klubu, Daniele De Rossi, nie widzi miejsca dla pomocnika reprezentacji Polski i bardzo często posyła go na ławkę rezerwowych. Sprawy nie mają się dobrze, a kwestia przyszłości Zalewskiego w Rzymie jest zagrożona, o czym informuje dziś "La Gazzetta Dello Sport".

Według informacji włoskich mediów, klub z Rzymu miał porozmawiać Zalewskim i poinformawać go o tym, aby ten czuł się wolny w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Jak na razie nie wiadomo, czy Polak otrzymał jakiekolwiek oferty transferowe, jednak dzięki marce zdobytej w Serie A i młodemu wiekowi, może liczyć na szybkie zatrudnienie. Markowy portal transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro, a Roma ma za Polaka oczekiwać zapłaty w wysokości od 13 do 16 milionów euro.

