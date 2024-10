Koniec zamieszania wokół Zalewskiego. Oficjalnie, kibice mają ostateczny dowód ze strony klubu

Nicola Zalewski to jeden z zawodników, który może stanowić o przyszłości reprezentacji Polski. 22-letni zawodnik już teraz prezentuje się w niej bardzo dobrze, a przecież wciąż się rozwija i wszystko wskazuje na to, że szczyt jego umiejętności jeszcze przed nim. Niestety, w ostatnim czasie w rozgrywkach klubowych nie szło mu najlepiej, a z powodów pozasportowych nawet nie grał! Młody piłkarz popadł w konflikt z władzami swojego klubu i został odsunięty od składu. Z różnych powodów jednak, z których jednym z najpoważniejszych zdaje się być pismo od prawników Zalewskiego do władz Romy, wiele mówiło się o tym, że 22-latek wróci jednak do grania w swoim zespole. Widywany był już na treningach z całą drużyną, ale brakowało ostatecznego potwierdzenia, że znów jest do dyspozycji trenera Ivana Juricia. Aż do teraz.

Nicola Zalewski wraca do kadry meczowej AS Roma! Długo wyczekiwany moment

W sobotni wieczór, 5 października, AS Roma opublikowała kadrę na nadchodzący mecz z Monzą i na szczęście znalazło się tam nazwisko Nicoli Zalewskiego! Warto zauważyć, że jest to pierwszy raz, gdy Zalewski znalazł się w kadrze meczowej, od... 1 września! 22-latek miał więc miesiąc przerwy od gry w klubie i chociaż tyle dobrego, że rozegrał dwa (swoją drogą bardzo dobre) mecze w reprezentacji Polski. Czy Polak wyjdzie na boisko w starciu z Monzą tego nie wiadomo, więc może być tak, że na kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpoczyna się lada moment, młody pomocnik uda się bez ani jednego meczu w nogach od czasu ostatniego zgrupowania...