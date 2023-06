Krzysztof Piątek bohaterem niespodziewanego transferu? Może wrócić do Włoch, jest chętny!

Piotr Zieliński rozchwytywany! Były trener reprezentanta Polski chce go w swojej drużynie

Krzysztof Piątek wrócił do Herthy Berlin po rocznym wypożyczeniu w Salernitanie, jednak nic nie wskazuje na to, aby kontynuował swoją przygodę z berlińskim klubem. "Stara Dama" spadła bowiem do 2.Bundesligi i musi uszczuplić wydatki i kadrę, a Polak jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy klubu. Zdaniem włoskich mediów, problemowi Herthy zaradzić może inny z włoskich przedstawicieli włoskiej Serie A, który szuka obecnie napastnika. Czy będziemy świadkami transferu?

Krzysztof Piątek ponownie we włoskiej Serie A? Jest chętny

Jak donosi "Kicker", zainteresowani sprowadzeniem Krzysztofa Piątka sa przedstawiciele Hellasu Werona. Klub miał w tym problemie stanowcze problemy ze zdobywaniem bramek i nie mógł liczyć na swoich napastników, przez co znalazł się blisko spadku do Serie B. Mimo problemów, Hellas wygrał swój baraż o utrzymanie w Serie A ze Spezią, jednak stanowczo potrzebuje wzmocnić linię ataku. Mimo że Piątek nie czarował skutecznością w barwach Salernitany, ma za sobą występi w Genoi, AC Milan i Fiorentinie, a więc we Włoszech jest cenionym nazwiskiem.