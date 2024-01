i Autor: Cyfrasport Mateusz Wieteska

Sytuacja reprezentanta zmieni się?

Mateusz Wieteska zyska w oczach trenerskiej legendy? Ten komentarz mówi wszystko o kadrowiczu z Cagliari

Mateusz Wieteska od dwóch lat występuje w zagranicznych klubach. Wybił się we Francji i latem ubiegłego roku trafił do Włoch. Jednak jak do tej pory nie podbił Serie A. Czy polski kadrowicz zyska w oczach trenerskiej legendy Cagliari. Beniaminka prowadzi słynny Claudio Ranieri. Ten komentarz mówi wszystko o reprezentancie Polski.