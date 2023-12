Mistrz czy lider? Piotr Zieliński zabłyśnie przeciwko przyszłemu pracodawcy?

Kursy TOTALbet: SSC Napoli – Inter Mediolan

Choć Piotr Zieliński od wielu lat jest jednym z kluczowych piłkarzy Napoli, wiele wskazuje na to, że w czerwcu przyszłego roku odejdzie z klubu na zasadzie wolnego transferu. Prezydent Napoli Aurelio de Laurentis chce co prawda zatrzymać reprezentanta Polski, ale proponowana przez niego oferta zupełnie nie przekonuje środkowego pomocnika. Nie ma się zresztą czemu dziwić, 29-latek miałby bowiem otrzymywać niższą pensję niż dotychczas. Pat w negocjacjach oznacza, że „Zielu” już od stycznia będzie mógł rozmawiać z innymi klubami i niewykluczone, że oferta któregoś z nich przypadnie mu do gustu. Zainteresowanie piłkarzem jest spore, a jednym z klubów sondujących możliwość sprowadzenia go jest Inter Mediolan. Dyrektor sportowy mediolańczyków Beppe Marotta znany jest z przeprowadzania tego typu transakcji i niewykluczone, że także i w tym przypadku uda mu się dopiąć swego. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek rozmów, obecna i przyszła (?) drużyna reprezentanta Polski zmierzą się w bezpośrednim meczu. Już w niedzielę dojdzie bowiem do prawdziwego szlagieru Serie A, w którym mistrz Włoch podejmie obecnego lidera. Nie ma wątpliwości, że będzie to niezwykle wyrównane starcie, ale w opinii ekspertów z TOTALbet nieznacznym faworytem będą Nerazzurri. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną Interu ustalił bowiem na poziomie 2.46, w przypadku Napoli jest to z kolei 2.91.

Trzeba natomiast przyznać, że wyniki osiągane przez oba zespoły w bieżącym sezonie potwierdzają słuszność przewidywań. Inter dokonał latem bardzo mądrych wzmocnień, dzięki czemu kadra zespołu jest szeroka, a Simone Inzaghi ma ogromny komfort rotowania zespołem. Przykład? Środowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko Benfice. Pewni awansu Nerazzurri wystawili mocno rezerwowy skład, a i tak – po prawdziwym thrillerze, przyznajmy – byli w stanie wywieźć z Lizbony cenny remis (3:3). Jest to o tyle ważne, że w tym samym czasie piłkarze z Neapolu wypruwali sobie żyły w Madrycie, mierząc się z Realem. Nie dość, że drużyna prowadzona przez Waltera Mazzarriego ostatecznie uległa gospodarzom 2:4, to do niedzielnego hitu Serie A przystąpi zdecydowanie bardziej zmęczona niż rywal. Także wyniki obu klubów w rodzimej lidze sugerują, że faworytem niedzielnej potyczki będą goście. Inter ma bowiem aż osiem punktów przewagi nad Napoli, legitymując się przy tym zarówno najlepszą ofensywą, jak i najbardziej szczelną obroną. Dodając do tego wspomniane zmęczenie, wydaje się, że faktycznie to mediolańczycy przystąpią do tego meczu w roli faworyta. Podobnie uważają bukmacherzy z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płacą 2.46 zł. W przypadku wygranej Piotra Zielińskiego i jego kolegów analogiczny zarobek wyniesie 2.91 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

SSC Napoli – 2.91

remis – 3.60

Inter Mediolan – 2.46

Podwójna szansa:

1X – 1.53

12 – 1.31

X2 – 1.42

SSC Napoli strzeli gola:

tak – 1.28

nie – 3.42

Inter Mediolan strzeli gola:

tak – 1.24

nie – 3.80

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.95 powyżej 1.5 – 1.24

poniżej 2.5 – 2.02 powyżej 2.5 – 1.77

poniżej 3.5 – 1.41 powyżej 3.5 – 2.86

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 5.30

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.