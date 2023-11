Mourinho królem Rzymu? Przed nami derby Wiecznego Miasta

Kursy TOTALbet: Lazio - Roma

Wydaje się, że jak na razie większe rozczarowanie obecnym sezonem mogą odczuwać fani Lazio. Ich ulubieńcy zakończyli miniony sezon na miejscu gwarantującym awans do Ligi Mistrzów, co poskutkowało kilkoma interesującymi transferami – do klubu trafili m.in. Taty Castellanos (New York City), Gustav Isaksen (FC Midtjylland), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia) czy Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt). Wydawało się, że Maurizio Sarri wreszcie będzie miał oczekiwaną głębię składu, która zapewni jego drużynie jakość przy walce na wielu frontach. Trzeba jednak przyznać, że jak na razie jego podopieczni zawodzą. Biancocelesti wygrali zaledwie 5 z 11 dotychczasowych meczów w Serie A, przez co zajmują dopiero dziesiątą pozycję w ligowej tabeli – ze stratą aż 12 „oczek” do prowadzącego Interu Mediolan. Nieco lepiej rzymianie radzą sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie po 4 seriach gier z 7 punktami na koncie zajmują pozycję wicelidera, mając spore szanse na awans do 1/8 finału. Zanim jednak przyjdzie im stoczyć decydujące boje w LM, w najbliższy weekend będą musieli stawić czoła lokalnemu rywalowi. Niedziela oznacza bowiem kolejny bój o prymat w Wiecznym Mieście – tym razem rolę gospodarza pełnić będzie Lazio, które – przynajmniej wg TOTALbet – nie będzie faworytem tego pojedynku. Kurs na ich zwycięstwo legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 3.05, w przypadku Romy jest to 2.60.

Dla wszystkich związanych z Romą obecny sezon również nie jest jednak wymarzony. Podopieczni Jose Mourinho wciąż mają co prawda kontakt z czołówką – do trzeciego Milanu tracą 5 punktów – ale ich gra daleka jest od ideału. Dało się to zauważyć zwłaszcza podczas niedawnego, wyjazdowego meczu przeciwko Interowi Mediolan. Portugalski szkoleniowiec ustawił wówczas swoją drużynę wybitnie defensywnie, nawet nie udając, że zależy mu na kreowaniu gry ofensywnej. Plan był prosty – bronić jak największą liczbą zawodników i „dociągnąć” bezbramkowy remis do końcowego gwizdka. Było blisko, ale w końcówce meczu jego plany pokrzyżował Marcus Thuram. I choć minimalna porażka z liderem wstydu nie przynosi, fani Romy z pewnością oczekują od swoich ulubieńców odważniejszej i bardziej efektownej gry. Takiej, jaką Gialorossi zaprezentowali choćby w meczu przeciwko Empoli, gdzie nie mieli dla rywala żadnej litości, wygrywając aż 7:0. Na czym zatem The Special One może opierać swój optymizm przed niedzielnymi derbami? Z pewnością na duecie Paulo Dybala – Romelu Lukaku. Pierwszy z tych zawodników uporał się wreszcie z urazem i wraca powoli do wysokiej dyspozycji, drugi z kolei szybko odnalazł się w nowym zespole, zdobywając już dla niego 9 bramek. Dobra współpraca na linii Argentyńczyk – Belg może sprawić, że komplet punktów padnie w tym starciu łupem nominalnych gości. Podobnego zdania są najwyraźniej również bukmacherzy z TOTALbet, którzy uznali Lukaku jako najbardziej prawdopodobnego strzelca gola w meczu Lazio – Roma. Kurs na takie zdarzenie wynosi 2.87, a 30-latek wyprzedza w zestawieniu Ciro Immobile (3.35) oraz właśnie Dybalę (3.55).

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lazio – 3.05

remis – 3.15

Roma – 2.60

Podwójna szansa:

1X – 1.47

12 – 1.37

X2 – 1.40

Lazio strzeli gola:

tak – 1.41

nie – 2.78

Roma strzeli gola:

tak – 1.37

nie – 2.96

Strzelec gola:

Romelu Lukaku (Roma) – 2.87

Ciro Immobile (Lazio) – 3.35

Paulo Dybala (Roma) – 3.55

Andrea Belotti (Roma) – 3.70

Valentin Castellanos (Lazio) – 3.80

Tammy Abraham (Roma) – 3.90

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.