prawdziwa piękność

Nicola Zalewski pochwalił się zdjęciem z ukochaną. Uroda Nicol Luzardi zwala z nóg, fotki włoskiej tancerki rozpalą was do granic

Jacek Ogiński 9:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nicola Zalewski to jeden z najbardziej obiecujących młodych zawodników, jacy w ostatnim czasie pojawili się w reprezentacji Polski. Obecnie Zalewski być może nie zachwyca swoją grą w Romie, ale jest podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho i zyskuje coraz to szerszą rzeszę fanów. Teraz postanowił pokazać wspólne zdjęcie z piękną Nicol Luzardi, co wywołało ogromną falę komentarzy.