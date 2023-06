Nicola Zalewski to zrobił, kibice Romy są zachwyceni. Tak mówią o tym występie kadrowicza

Co za wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Łukasz Skorupski wśród najlepszych we Włoszech!

Polak przed przerwą strzelił gola ze Spezią. Było to ważne trafienie, bo w tym momencie Roma wyrównała, a później zapewniła sobie cenne zwycięstwo. W ten sposób rzymianie zakończyli sezon na szósty miejscu, które jest premiowane grą w Lidze Europy. To była druga bramka Zalewskiego dla Romy w lidze włoskiej w tej edycji. Za występ przeciwko Spezii został pozytywnie oceniony, zebrał wiele komentarzy, choć także wytknięto mu błąd przy stracie bramki. Zachwyty nad polskim kadrowiczem nie dziwią. Docenił go także Simone Perrotta, były mistrz świata i legenda Romy w rozmowie z "Super Expressem, gdy rozmawialiśmy z nim przed finałem Ligi Europy z Sevillą. - Trener Jose Mourinho znalazł pomysł na Polaka - mówił na niedawno Simone Perrotta w rozmowie z naszym portalem. - Na początku wystawianie Nicoli, trochę z przymusu, jako wahadłowego mogło zaskakiwać, ale dzięki temu zawodnik znacznie poprawił grę w defensywie. Teraz jest znacznie lepszym zawodnikiem niż dwa lata temu, gdy debiutował jeszcze za kadencji Paulo Fonseki - zaznaczył.

